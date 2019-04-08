أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​ياسين جابر​ في حديث تلفزيوني له أن "شروط المساعدة الدولية ل​لبنان​ هي بأن يقوم بعملية اصلاحية، وهذا عنوان يتم تداوله، الطبيب يعطيك الوصفة ولكن انت عليك ان تعالج نفسك"، لافتاً الى أن "لبنان بحاجة لأن ينجح بالتجربة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جابر: لبنان بحاجة لأن ينجح بتجربة العملية الإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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