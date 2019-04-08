سفير لبنان بواشنطن: لا عقوبات على بري ونحن على اتصال دائم مع الخزانة الاميركية

علق سفير لبنان في ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​​غابي عيسى​ على الاخبار حول فرض ​عقوبات​ اميركية على رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، قائلا: "لا صحة لهذه الاخبار وما جرى ان صحفي في إحدى الصحف كتب مقالا تحليليا حول هذا الموضوع لأن ​البنك الدولي​ عقد اجتماعه المعتاد بالتزامن مع سفر عدد من نواب كتلة "التنمية والتحرير" إلى ​اميركا​".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عيسى إلى أن "ما جرى هو نقل الصحف الاخرى هذا الخبر من دون التأكد منه"، مشيراً إلى "اننا في السفارة على اتصال دائم مع ​وزارة الخزانة الاميركية​ ولا وجود لهكذا أمر وعادة يبلغوننا بهذه القرار قبل ابلاغ أي جهة أخرى"، مؤكداً أن "العلاقة الاميركية جيدة جدا مع بري ولا يكنون له إلا كل الاحترام".