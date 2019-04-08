علق سفير لبنان في الولايات المتحدة الأميركية غابي عيسى على الاخبار حول فرض عقوبات اميركية على رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: "لا صحة لهذه الاخبار وما جرى ان صحفي في إحدى الصحف كتب مقالا تحليليا حول هذا الموضوع لأن البنك الدولي عقد اجتماعه المعتاد بالتزامن مع سفر عدد من نواب كتلة "التنمية والتحرير" إلى اميركا".
وفي حديث تلفزيوني، لفت عيسى إلى أن "ما جرى هو نقل الصحف الاخرى هذا الخبر من دون التأكد منه"، مشيراً إلى "اننا في السفارة على اتصال دائم مع وزارة الخزانة الاميركية ولا وجود لهكذا أمر وعادة يبلغوننا بهذه القرار قبل ابلاغ أي جهة أخرى"، مؤكداً أن "العلاقة الاميركية جيدة جدا مع بري ولا يكنون له إلا كل الاحترام".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان بواشنطن: لا عقوبات على بري ونحن على اتصال دائم مع الخزانة الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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