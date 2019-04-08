محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي (أ ش أ)
بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع رئيس بوليفيا، خوان ايفو مورالس أيما - الذى يزور الإمارات حاليا - العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والسياحية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - التي بثت النبأ - أنه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين .
كانت هذه تفاصيل خبر ولى عهد أبوظبي يبحث مع رئيس بوليفيا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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