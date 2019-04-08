ولى عهد أبوظبي يبحث مع رئيس بوليفيا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي (أ ش أ)

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع رئيس بوليفيا، خوان ايفو مورالس أيما - الذى يزور الإمارات حاليا - العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والسياحية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - التي بثت النبأ - أنه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين .