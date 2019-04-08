عضو خارجية البرلمان: قمة السيسي وترامب المرتقبة تأتي في توقيت بالغ الأهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

أشادت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتحضير لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب خلال اليومين المقبلين.

وأكدت يوسف في تصريحات صحفية، أن هناك العديد من الملفات الثنائية والإقليمية على مائدة القمة السادسة بين السيسي وترامب، حيث أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للدولتين، وللمنطقة.

وأشارت إلى تطور الأحداث الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة التطورات في دولة ليبيا والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية، وكذلك تطورات القضية الفلسيطينية.

ولفتت يوسف، إلى أن ملف مكافحة الإرهاب يفرض نفسه على طاولة المناقشات خاصة في ظل الأولوية التي يحظى بها هذا الملف لدى كل من البلدين، مشيرة إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يعزز مكانتها الدولية.