محافظ كفر الشيخ: تواصلنا مع وزارة الخارجية لإنهاء احتجاز 6 شباب في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى مخاطبة وزير الخارجية والجهات الأخرى المعنية لإنهاء أزمة احتجاز 6 من أبناء المحافظة في أحد السجون الليبية.

وأكد البيان أن المحتجزين هم "صبري أحمد عطية دردرة"، و"محمود محمد إبراهيم غالى"، و"عبد النبي محمد عبد النبي شاهين"، و"محمد محمد عبد النبي شاهين"، و"صلاح محمد إبراهيم غالى"، و"محمد أحمد أحمد أبو سالم"، من أبناء مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وذكر بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، أن الشباب الـ6 المذكورين جرى احتجازهم أثناء سفرهم للعمل بإحدى الشركات الليبية، بعد القبض عليهم داخل الأراضي الليبية في كمين على طريق "السكة – المدينة" منذ 25 يناير 2019، وجرى ترحيلهم إلى سجن طرابلس، وبعدها انقطع الاتصال بهم.