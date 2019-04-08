البحرين ترحب بقرار أميركا تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الإثنين، بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

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