كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن القومي الإيراني يصنف الجيش الأميركي "منظمة إرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ لها، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، يصنف الجيش الأميركي منظمة إرهابية.

جاء ذلك رداً على قرالا الولايات المتحدة الأميركية إدراجها رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات “الإرهابية” الأجنبية، بحسب ما أعلن الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وأكد ترامب في بيان له أن هذه الخطوة “غير المسبوقة” تؤكد “حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم”، مضيفاً أن هذا الإجراء يسمح بزيادة “الضغط” على إيران.

إلى ذلك، قال بومبيو “إننا أبلغنا المسؤولين في بيروت أننا لن نتحمل استمرار صعود حزب الله في لبنان وهو ليس حركة سياسية بل جماعة مسلحة”.

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وأضاف الوزير الأميركي أن الحرس الثوري يدعم ميليشيات حزب الله​ في ​لبنان​، معتبراً أن ​الحرس الثوري الإيراني​ قام منذ تأسيسه ببث الرعب والفوضى في العالم.

واعتبر أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على ​سياسة​ ​إيران​ بدعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيراً إلى أن الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد ​القوات الأميركية​ في ​بيروت​.

وأشار بومبيو إلى أن بلاده ستعامل الحرس الثوري الإيراني مثل ميليشيات حماس وحزب الله وحركة الجهاد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن عمليات اغتيال وقتل في ​جميع أرجاء العالم​ كما يقوم بدعم الإرهاب في ​العراق​ ولبنان وسوريا​