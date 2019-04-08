قوات الأمن تطوق مسجد حسان…التفاصيل- صور

طوقت قوات أمنية مختلطة، عصر اليوم الإثنين، مسجد حسان بالرباط، والشوارع المؤدية إليه، بعد أن منعت مسيرة جديدة للأساتذة المتعاقدين.

ومنعت القوات الأمنية، المتكونة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، مرور المارة بالشارعين المحاذيين للمسجد.

وجاء ذلك بعدما منعت السلطات انطلاق مسيرة وطنية من ساحة المسجد، كان قد أعلنها الأساتذة المتعاقدين طالبين إدماجهم هم بالوظيفة العمومية.