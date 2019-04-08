مدرب هـ. كفر كنا: نستحق التواجد في البلاي أوف العلوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى فريق هبوعيل كفر كنا للاحتفاظ بتواجده في البلاي أوف العلوي ضمن الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، مع تبقي 3 مباريات أمامه حتى نهاية الدوري.

ويحتل الفريق الكناوي المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري برصيد 36 نقطة وهو يتقدم بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه.

وبهذا الصدد، قال مدرب هـ. كفر كنا، أحمد سبع، في حديث لـ"عرب 48"، إن "فريقنا في وضعية ممتازة وما حققناه من نتائج تدل على ذلك، بحيث أننا كنا ندا قويا لباقي الفرق في الدوري".

وأشار إلى أن "الأمور كلها متعلقة بنا بالنسبة للبلاي أوف العلوي، بحيث تفصلنا 3 مباريات على نهاية الدوري إحداها أمام النادي الرياضي الطيرة، وبدورنا نسعى للفوز في المباريات المتبقية حتى نحسم مكانتنا في البلاي أوف العلوي".

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وتابع أنه "بعد الاستراحة وعدم اللعب في الجولة الأخيرة، نستعد حاليا وبشكل جدي للمباراة البيتية المقبلة أمام هبوعيل القدس، وكلنا أمل بأن نحافظ على النقاط الثلاث في ملعبنا".

وأكد أنه "حسب اعتقادي الفريق قادر على الاحتفاظ بمكانته في لائحة الدوري، بحيث أننا نملك فريقا ممتازا ويضم بين صفوفه خامات كروية مميزة، وبناء عليه نستحق التواجد في البلاي أوف العلوي نظرا لما قدمناه على مدار الموسم خصوصًا منذ تسلمي زمام الأمور".

وختم سبع بالقول "من هنا أدعو الجماهير للالتفاف بشكل أكبر حول الفريق في هذه الفترة، وبدورنا نسعى لحسم مكانتنا في البلاي أوف العلوي قبل المباراة أمام النادي الرياضي الطيرة، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع في نهاية المطاف".