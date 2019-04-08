شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| بومبيو: إدراج الحرس الثوري رد طبيعي على دعم إيران للإرهاب والان مع التفاصيل
قال وزير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب.
وأضاف، اليوم الإثنين، 08/نيسان/2019: الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية في بيروت.
وتابع الوزير الأمريكي: الحرس الثوري يدعم ميليشيات حزب الله في لبنان.
وأردف: سنعامل الحرس الثوري الإيراني مثل ميليشيات حماس وحزب الله وحركة الجهاد.
وأكد بومبيو أن الحرس الثوري ينهب ثروات الشعب الإيراني.. مضيفا أن الحرس الثوري يدعم النظام في سوريا.
وأضاف الوزير الأمريكي في كلمة له اليوم: نريد من إيران أن تكون دولة طبيعية في المنطقة.
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