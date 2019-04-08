شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أمريكا تصنِّف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونلد ترمب، إن الولايات المتحدة تصنف الحرس الثوري الإيراني #منظمة_إرهابية. وأضاف، اليوم الإثنين، 08/نيسان/2019: سنواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية. وتابع: الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره أداة للدولة الإيرانية. Advertisements وأكد الرئيس الأمريكي أن الحرس الثوري يقمع الإيرانيين في الداخل ويمارس الإرهاب في الخارج. ولفت إلى أن تصنيف الحرس الثوري ينهي عصر سياسة الإنكار حول علاقته بالإرهاب. وقال إن دعم الحرس الثوري الإيراني الآن أًصبح جرما ولم يكن كذلك سابقا. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قاسم سليماني هو وزير خارجية إيران الفعلي.

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