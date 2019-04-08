شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. قوات الجيش تفكك عبوات زرعتها المليشيا في الدريهمي والان مع التفاصيل

فككت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وكانت مليشيا الحوثي، زرعت تلك العبوات قبل دحرها على يد ابطال الجيش، في مزارع المواطنين والأحياء السكنية، بمديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

على الصعيد الميداني ..استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم، مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

Advertisements

واستهدفت مليشيا الحوثي، صباح اليوم، بمختلف أنواع الاسلحة، مواقع الجيش في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

كما قصفت المليشيا بالأسلحة الرشاشة، مواقع الجيش الوطني، شرقي المدينة.

وشنت المليشيا قصفا، على مواقع الجيش، في مديرية حيس ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا.

يأتي هذا في حين تواصل فيه قوات الجيش الوطني الالتزام بمضامين الهدنة الانسانية المعلنة عقب اتفاق استكهولم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية في اتاحة الفرصة الكافية لإحلال السلام وفق المرجعيات المتفق عليها.