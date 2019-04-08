وزير الدفاع: الجهود مستمرة لاستكمال عملية بناء الجيش الوطني

قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي أن الجهود مستمرة لاستكمال عملية بناء الجيش الوطني واعادة هيكلته وفق أسس علمية ووطنية صحيحة بعيدا عن المحسوبية والولاءات الضيقة وتصحيح جميع الاختلالات الادارية والمالية التي تصاحب استعادة بناء المؤسسة العسكرية واعادة بناء مؤسسات الجيش ودوائر وزارة الدفاع منذ ما بعد سيطرة المليشيا الحوثية المتمردة على مقدرات الجيش وتسخيرها لخدمة مشاريعها الدموية والتدميرية.

وذكر الفريق المقدشي في لقاء مع اركان ديوان عام وزارة الدفاع أنه سيتم اعادة هيكلة الجيش واعادة توزيع القوى البشرية وفق أسس علمية بما يجسد روح الوطن الواحد في كل وحدة عسكرية".

واضاف وفقا لوكالة سبأ "أن الجيش الوطني المنظم والمنضبط هو الضامن الأساسي للحفاظ على الدولة وعلى سلامة وسيادة الوطن وحماية مكتسباته التي تتجسد في الثورة والجمهورية وصولا إلى بناء دولة اليمن الاتحادية العادلة".

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وأشار وزير الدفاع إلى أن القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، تولي عملية اعادة بناء المؤسسة العسكرية اهتماما كبيرا..مشيدا بدعم الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن وما يقدمونه من تضحيات لمساندة الشعب اليمني لاستعادة الوطن والانعتاق من المشاريع الحالمة بالعودة إلى الوراء ودحر المخططات الرامية لزعزعة أمن اليمن وأمن جيرانه وأمن الملاحة الدولية.

ونوه وزير الدفاع إلى أهمية دور ديوان وزارة الدفاع في عملية متابعة وتقييم عمل دوائر الوزارة وتصحيح أي اختلالات..مشددا على ضرورة اضطلاع ديوان الوزارة بالمسئوليات الوطنية والمساعدة في اصلاح جوانب القصور الاداري والمالي والبشري واللوجستي والمعنوي بما يضمن توفير احتياجات الابطال المقاتلين في ميادين الشرف والفداء.

من جهته، أشاد مدير عام ديوان عام وزارة الدفاع العميد الركن حسين الهيال بدعم ورعاية قيادة الوزارة ومتابعتها المستمرة لاعادة هيكلة ديوان الوزارة وقيامه بمهامه في تنظيم العمل الاداري للمؤسسة العسكرية.. مؤكدا الاستعداد لبذل المزيد من الجهود والتضحيات في سبيل تطوير العمل بما يواكب المرحلة الراهنية ويلبي احتياجات وتطلعات جميع منتسبي المؤسسة العسكرية.