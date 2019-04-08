شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي: مليشيا الحوثي لا تحاور إلا حين تعجز عن أخذ شيء بالقوة والان مع التفاصيل

قال السفير اليمني السابق عبدالوهاب طواف إن سياسية ومخطط الحوثيون حين تخضع على طاولة الحوار هي للحصول على شيء عجزت عن الحصول عليه بالقوة.

وذكر السفير طواف في تغريدة على موقع تويتر, انه طيلة سنوات التمرد الحوثي على الدولة ( من 2004 حتى اليوم) لم توقع تلك المليشيا على أي إتفاق،

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مشيراً ان المليشيات الحوثي لم تجلس على طاولة حوار إلا لأخذ ماعجزت عن أخذه بالقوة وبالمكر والخديعة.

وأكد السفير طواف ان هدف الحوثيون الأول والأخير السلطة والثروة .

وتابع قائلاً : والبقية تفاصيل؛ وهاهي الأمم المتحدة مشغولة بتلك التفاصيل.