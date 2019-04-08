شكرا لقرائتكم خبر عن وصول عبدربه إلى مدينة سيئون والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية في سيئون إن العميد ناصر عبدربه وصل إلى المدينة مساء امس الاحد.

وذكرت المصادر أن العميد ناصر وهو رئيس ألوية الحماية الرئاسية ناقش مع قيادة المنطقة العسكرية الأولى وقادة الوحدات العسكرية والأمنية ناقش معهم الترتيبات الأمنية اللازمة لعقد اول اجتماع لمجلس النواب (البرلمان )منذ تفجير الحرب والتي سيحضرها فخامة الرئيس القائد المشير عبدربه منصور هادي وتحتضنها مدينة سيؤن بحضرموت.

وكانت قوات سعودية ضخمة وصلت يوم امس إلى المدينة والتي انتشرت في خطوط الطرقات ومداخمل المدينة ووضعت سياج أمني على مبنى القصر الجمهوري بسيؤن والمقرات والمنشآت الحكومية لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب ووصول الرئيس عبدربه منصور هادي لحضور هذه الجلسة الهامة للبرلمان اليمني الذي التئم أعضاءه في مدينة سيؤن