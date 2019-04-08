شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الامتحانات النهائية في مدارس شحن بالمهرة والان مع التفاصيل

دشن مدير مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت، ومعه مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية الأستاذ أحمد القميري، الامتحانات النهائية للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩ م.

وخلال التدشين في مدرستي كاؤوش وعمر بن الخطاب في المديرية، حث الشيخ زعبنوت، الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمراجعة والتميز في إحراز أعلى الدرجات الدراسية.

ووعد الطلاب والطالبات الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى من كل صف بالجوائز والمبالغ النقدية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

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من جانبه، أشاد مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية أحمد القميري، بالدور الجبار الذي تبذله السلطة المحلية بالمديرية بقيادة الهامة الوطنية الكبيرة الشيخ محمد بن محمد زعبنوت، وعلى ما يقدمه من دعم للعملية التربوية والتعليمية والاهتمام المتواصل والمستمر في خدمة كل ما تحتاجه المدارس في المديرية.

حضر التدشين الشيخ خالد مبروك الصنح شيخ عام قبيلة زعبنوت، والشيخ علي يحيى الصنح، والأستاذ شاكر علي مهيوب مدير مدرسة كاؤوش، والأستاذ عتيق عبد المولى القباطي مدير مدرسة عمر بن الخطاب، وأعضاء هيئة التدريس بمدرستي كاؤوش وعمر بن الخطاب.