شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الحرس الثوري الإيراني كـ”منظمة إرهابية خارجية”، رسميا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وقال ترامب في بيان “إن إدارته تعمل على خطة تصنيف الحرس الثوري الإيراني، بما فيه فيلق القدس، كمنظمة إرهابية خارجية”.

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وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة “غير المسبوقة”، والتي قادتها وزارة الخارجية، تظهر حقيقة أن إيران لا تدعم الإرهاب فقط بل أن الحرس الثوري الإيراني يشارك ويمول ويستخدم الإرهاب كأداة في عملية إدارة الدولة.

وأضاف ترامب قائلا إن خطة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، هو الأول من نوعه من قبل أمريكا تجاه فرع من حكومة أخرى، لكنه يستند إلى أن تصرفات إيران تختلف بجوهرها عن تصرفات الحكومات الأخرى.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه الخطة ستزيد من حجم الضغط المفروض من قبل واشنطن على النظام الإيراني، وتوضح مخاطر التعاون الاقتصادي أو دعم الحرس الثوري الإيراني، وتابع قائلا: “إذا كنت تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني اقتصاديا، فأنت تمول الإرهاب”.

وبين ترامب أن الخطة توجه رسالة مباشرة لطهران، مفادها أن لدعم الإرهاب عواقب وخيمة، وأكد على مواصلة الضغط على النظام الإيراني اقتصاديا وتحميله أعباء إضافية بسبب دعمه المتواصل للإرهاب، حتى يكف عن سلوكه “المؤذي والخارج عن القانون”.