شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أميركا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:34 مساءً, 8 أبريل 2019 م المناطق - وكالات قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف

فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

ويحذر منتقدون من أن تلك الخطوة قد تجعل مسؤولي الجيش والمخابرات الأمريكيين عرضة لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة. وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.

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