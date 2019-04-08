شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: السلام يبدأ بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الوصول إلى السلام يبدأ من تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.. محملاً الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الانسانية. وأشار وزير الإعلام اليمني خلال لقائه اليوم في العاصمة الألمانية برلين عضو البرلمان الاتحادي الألماني والقيادي في حزب الخضر أوميد نوريبور ، إلى تطلعات القيادة السياسية لليمن إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام، وبما يضمن عدم ترحيل الصراعات إلى المستقبل وتكرار ما حدث.

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