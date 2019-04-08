شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان للبيت الأبيض اليوم الاثنين، أن حكومته ستصنف قوات الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية.

وقال أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة، مشيراُ إلى أن أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية"