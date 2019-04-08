ظريف يقترح على بلاده إدراج القوات الأميركية في غرب آسيا ضمن "التنظيمات الإرهابية"‎

الخليج 365/ بغداداقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، على بلاده إدراج القوات العسكرية الأميركية في غرب آسيا ضمن "التنظيمات الإرهابية".

وذكرت وكالة "فارس" أنه "نظرا للدعم العلني والخفي من قبل القوات العسكرية الاميركية في المنطقة للتنظيمات الارهابية وتدخلها المباشر في تنفيذ الاعمال الارهابية، فقد وجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف رسالة الى رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني حسن روحاني".



وأضافت أن "رسالة ظريف اقترح فيها ان يقوم المجلس بادراج القوات العسكرية الاميركية في منطقة غرب اسيا والمسماة سنتكام ضمن قائمة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتنظيمات الارهابية بناء على قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان وممارسات اميركا المغامرة والارهابية في المنطقة المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي".

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات "الإرهابية"، فيما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن واشنطن ستواصل الضغوط الدولية المالية والاقتصادية على ايران وستزيد من كلفة دعمها للمجاميع الارهابية.

