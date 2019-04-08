بومبيو: إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، إدراج الحرس الثوري على قائمة "الإرهاب" بأنه رد طبيعي على سياسة إيران.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن بومبيو قوله، إن "الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية في بيروت".
وأضاف أن "قرار إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب بأنه رد طبيعي على سياسة إيران في دعم الإرهاب".
وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات "الإرهابية"، فيما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن واشنطن ستواصل الضغوط الدولية المالية والاقتصادية على ايران وستزيد من كلفة دعمها للمجاميع "الارهابية".
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