الولايات المتحدة تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

الخليج 365/ بغدادأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله، إن "الولايات المتحدة أدرجت، اليوم، الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية".

وأضاف ترامب، أننا "سنواصل الضغوط الدولية المالية والاقتصادية على ايران وسنزيد من كلفة دعمها للمجاميع الارهابية".



وأشار إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الارهاب والترويج له باعتباره اداة للدولة الإيرانية".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري هدد، أمس الأحد، الجيش الأمريكي بأنه لن ينعم بالهدوء في غرب آسيا إذا أدرجت واشنطن "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب.

