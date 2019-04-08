المعارضة الإيرانية: إدراج الحرس الثوري بقائمة الإرهاب مطلب عادل لشعبنا

وصفت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، الاثنين، إدراج الولايات المتحدة لقوات الحرس القمعية في قائمة الإرهاب بأنه "مطلب قديم جديد وعادل للشعب الإيراني".

وقالت رجوي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، عبر موقعها على تويتر،:إن" الخطوة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية، أمر ضروري للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم".





ومن جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، إن مليشيا الحرس الثوري الإيراني تحاول زعزعة الاستقرار في البحرين واليمن ولبنان وغيرها منذ سنوات عديدة.

وأكد في مؤتمر صحفي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أن النظام الإيراني الديكتاتوري هو من أطلق الصواريخ على السعودية من اليمن.

Advertisements

وكان الرئيس ترامب أعلن في وقت سابق الإثنين، أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف ترامب أن الخطوة جاءت بعد ثبوت تورط الحرس الثوري الإيراني في تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية سيوسع من نطاق الضغط على النظام الإيراني.

وتعتبر تلك الخطوة المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وأدرجت الولايات المتحدة عشرات الكيانات والأشخاص من قبل على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري.

ومليشيا الحرس الثوري هي ذراع إيران المخرب في المنطقة وينشط في مناطق الصراع، لا سيما سوريا واليمن والعراق ولبنان.

وحذرت الإدارة الأمريكية النظام الإيراني من الاستمرار في تكليف مليشياتها بالقيام بأدوار تخريبية في المنطقة من شأنها زعزعة استقرار الدول المحيطة بها.