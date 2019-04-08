هوك: الحرس الثوري يحاول زعزعة الاستقرار في البحرين واليمن ولبنان

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، إن مليشيا الحرس الثوري الإيراني تحاول زعزعة الاستقرار في البحرين واليمن ولبنان وغيرها منذ سنوات عديدة.



وأكد هوك في مؤتمر صحفي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أن النظام الإيراني الديكتاتوري هو من أطلق الصواريخ على السعودية من اليمن.

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني "عصابة جريمة منظمة أكثر منها مجرد منظمة عسكرية"، وأنه تم اتخاذ كل التدابير لحماية الأمريكيين في العراق ضد تهديدات النظام الإيراني.



وكشف المبعوث الأمريكي بشأن إيران، أن الحرس الثوري يمول المليشيات ويدرب المسلحين في الشرق الأوسط.



وأكد أن الحرس الثوري مسؤول عن القمع داخل إيران، متوقعاً أن يؤثر هذا القرار على طريقة تعامل هذه المليشيا في الداخل والخارج.



Advertisements

وأشار هوك إلى أنه لن يسود السلام في الشرق الأوسط إلا بإضعاف النظام الإيراني القائم، مشدداً على أن الحرس الثوري أداة دموية في يد النظام الإيراني بالخارج، وأداة إرهابية منذ أيام الخميني.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق الإثنين، أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.



وأضاف ترامب أن الخطوة جاءت بعد ثبوت تورط الحرس الثوري الإيراني في تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري منظمة إرهابية سيوسع من نطاق الضغط على النظام الإيراني.



وشد الرئيس الأمريكي على ضرورة الاستمرار في الضغط الاقتصادي على إيران، لأنها تدعم النشاطات الإرهابية.



وتعتبر تلك الخطوة المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

