الصين وروسيا تنافسان أمريكا على سوق السلاح في الخليج

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تسعى الصين وروسيا لدخول العديد من الأسواق العالمية المستوردة للأسلحة، والحصول على حصة أكبر من إجمالي إنفاق هذه البلدان على التسليح وشراء المعدات العسكرية

تراهن دومًا كل من الصين وروسيا على صفقات الأسلحة باعتبارها من أهم عوامل الكسب الاقتصادي وتوطيد العلاقات مع الدول التي تشتري إنتاجها العسكري، وهو الأمر الذي يجعل خطط التسويق الخاصة بالأسلحة من الركائز الرئيسية في خطط بكين وموسكو. وعلى الرغم من كون روسيا تمتلك باعًا طويلًا من الخبرات في الصناعات العسكرية وتصدير الأسلحة إلى مناطق مختلفة حول العالم، فإن ذلك بدا غير كاف في الوقت الحالي، حيث بدأ الروس في التفكير بقوة باستهداف مناطق جديدة على مستوى العالم.

الخطط التي وضحت استهدافها للدول التي تعتمد على الأسلحة الأمريكية بشكل رئيسي، كانت أيضًا مثار اهتمام كبير للصين، والتي بالفعل وضعت في حساباتها إمكانية التنافس مع الولايات المتحدة لاجتذاب الدول التي تنفق جزءا كبيرا من ميزانياتها على التسليح والمكونات العسكرية. إسرائيل في مأزق.. الاعتراف بالخطأ تعويض روسيا

الخطط التي وضحت استهدافها للدول التي تعتمد على الأسلحة الأمريكية بشكل رئيسي، كانت أيضًا مثار اهتمام كبير للصين، والتي بالفعل وضعت في حساباتها إمكانية التنافس مع الولايات المتحدة لاجتذاب الدول التي تنفق جزءا كبيرا من ميزانياتها على التسليح والمكونات العسكرية. إسرائيل في مأزق.. الاعتراف بالخطأ تعويض روسيا الوحيد عن إسقاط الطائرة ووفقًا لما عرضته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تكثف روسيا والصين من جهودهما لجذب مشترين لأسلحتهما من منطقة الخليج العربي، وهو ما وصفته الصحيفة بالتعدي على سوق تسيطر عليه الولايات المتحدة وأوروبا منذ فترة طويلة.

وتعد هذه المنطقة سوقا حيويا بالنسبة لصناعة الدفاع العالمية، حيث أصبحت المملكة صاحبة الإنفاق العسكري الذي يصل إلى 7.7 مليار دولار في عام 2018، هي أكبر مشتر للأسلحة في الشرق الأوسط، كما جاء كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم، وفقًا لشركة أبحاث السوق "آي إتش إس ماركتس". Advertisements الصين، وهي واحدة من كبار المصدرين العسكريين في الوقت الحالي، لا تزال لا تمثل تهديدًا كبيرًا لسيطرة الولايات المتحدة على بعض الأسواق العالمية، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط.

وحسب موقع "تشينا باور"، فإن الصين بدأت فعليًا على مدى الأعوام القليلة الماضية في لعب دور واضح في المنطقة، مما أهلها لبيع صادرات عسكرية للإمارات بقيمة بلغت 67 مليون دولار خلال الفترة من 2006 إلى العام قبل الماضي، إلا أن ذلك لا يزال بعيدًا عن أن يكون منافسًا قويًا للولايات المتحدة. بعد الإعلان عن 6 أسلحة جديدة.. هل تستعد روسيا للحرب؟ وعلى عكس الصين، بدت خطط روسيا مختلفة، خاصة أنها تسعى للسيطرة على العديد من المناطق التي باتت تعتمد على الأسلحة الأمريكية في العقود الماضية، أو حتى الحصول على جزء من مساعي تلك البلدان لتطوير منظوماتها العسكرية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت روسيا أن تُقيم علاقات ناجحة مع السعودية، دعمتها زيارة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لروسيا عام 2017، كما حرص الرئيس الروسي أيضًا على الذهاب إلى الرياض. العلاقات الروسية السعودية التي في الأساس بُنيت على أساس الاهتمام المشترك للبلدين بسوق النفط العالمي، استطاعت أيضًا أن تدعمها بعض الصفقات العسكرية التي تم الاتفاق عليها بصورة رسمية ونهائية خلال زيارة العاهل السعودي في سبتمبر 2017 لروسيا.

واستطاعت موسكو تسويق منظومة الدفاع الجوي المتطورة المعروفة باسم S-400 إلى السعودية، في وقت كانت الرياض تبحث فيه عن أكثر السبل التقنية تطورًا لحماية سمائها من الصواريخ العشوائية للحوثيين في السنوات الماضية. بعد تصريحات ترامب.. هل تُثير «الجبل الأسود» حربًا عالمية ثالثة؟ وإجمالًا، من المتوقع أن تلعب العوامل السياسية أدوارًا كبيرة في تحديد مدى نجاح خطط روسيا والصين للدخول إلى أسواق جديدة، لا سيما أن واشنطن باتت حساسة للغاية تجاه بعض الصفقات عسكرية، وبالأخص منظومة S-400 المتطورة.

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