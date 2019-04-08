وزير الدفاع اليمني يؤكد استمرار جهود إعادة بناء الجيش وفق أسس علمية ووطنية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن الجهود مستمرة لاستكمال عملية بناء الجيش الوطني وإعادة هيكلته وفق أسس علمية ووطنية صحيحة بعيدًا عن المحسوبية والولاءات الضيقة وتصحيح جميع الاختلالات الإدارية والمالية منذ سيطرة الميليشيا الحوثية المتمردة على مقدرات الجيش وتسخيرها لخدمة مشاريعها الدموية والتدميرية.

وقال وزير الدفاع اليمني، خلال ترؤُسه، اليوم، اجتماعًا بقيادة وأركان ديوان عام وزارة الدفاع: “سيتم إعادة هيكلة الجيش وإعادة توزيع القوى البشرية وفق أسس علمية بما يجسد روح الوطن الواحد في كل وحدة عسكرية”.

وأشاد الفريق الركن محمد المقدشي بدعم الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن وما يقدمونه من تضحيات لمساندة الشعب اليمني لاستعادة الوطن.