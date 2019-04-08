إصابة 15 شخصا في قصف روسي غربي سوريا

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أصيب 15 شخصًا، اليوم الإثنين، في قصف نفذته بوارج حربية روسية باستخدام صواريخ بعيدة المدى على مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب غربي سوريا، بحسب مصادر في المعارضة السورية.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن أغلب المصابين أطفال بينهم ثلاث حالات خطرة، وأن القصف خلف دمارًا كبيرًا في المباني والممتلكات في المنطقة.

Advertisements

من جانبه، اعتبر قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة في تصريحات، أن التصعيد الروسي يعتبر مقدمة لعمل عسكري تحضر له روسيا وقوات النظام السوري في محافظتي إدلب وحماة واللاذقية، مشيرًا إلى أن قوات النظام لم تلتزم بهذا الاتفاق ويتم خرقه بحضور القوات الروسية في نقاط القوات الحكومية.

وأبدى القائد العسكري تخوفه من اتفاق روسي تركي تذهب بموجبه محافظة إدلب لقوات النظام مقابل السماح لتركيا بالقيام بعملية عسكرية في مناطق شرق الفرات وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني من سوريا.

إلى ذلك، أكد مصدر في الدفاع المدني في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، اليوم، سقوط 3 قتلى وأكثر من 15 جريحًا بينهم نساء وأطفال بسبب قصف القوات الحكومية السورية بالمدفعية الثقيلة وقذائف صاروخية عنقودية.