الخرطوم.. انتشار أمني غير مسبوق لقوات الجيش السوداني قبيل بيان مهم للرئيس

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

فرضت قوات الجيش السوداني قبل قليل، طوقًا أمنيًا مشددًا حول القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ومقراتها في جميع المدن السودانية، فيما أغلقت عددًا من الشوارع الرئيسية، وأعلنت حالة القوة القاهرة ورفعت درجة الاستعداد للقصوى.

يأتي ذلك قبيل بيان وُصف بالمهم جدا للرئيس عمر البشير، وذكرت مصادر أنه قد يتنحى عن السلطة تمامًا.