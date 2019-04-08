الان تتابع بومبيو: الحرس الثوري الإيراني يمول قادة الإرهاب والميليشيات في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحرس الثوري وراء ملفات الفساد الواسعة في إيران، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يمول قادة الإرهاب والميليشيات في المنطقة.
وأضاف في تصريحات له اليوم الإثنين، أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية سيكون له تأثير على الشركات الأوروبية العاملة في إيران، ويزيد الخطورة على من يتعامل تجاريا مع إيران.
وحذّر “بومبيو”، كل الشركات والمصارف حول العالم من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، قائلًا إن الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة تقضي بالتأكّد من أن كل المؤسسات التي يقومون بعمليات مالية معها، ليست على أي علاقة مادية بالحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن النظام الإيراني لا يدعم الإرهاب فحسب بل هو نفسه متورط بأعمال إرهاب.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، أدرجت رسميًا الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بحسب ما أعلن، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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