مقتل 7 أشخاص خلال يومين في احتجاجات بالسودان

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة، أمام البرلمان، اليوم الإثنين، إن ستة أشخاص قتلوا في العاصمة “الخرطوم” خلال احتجاجات على مدى يومي السبت والأحد بينما قتل شخص آخر في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وأضاف “جمعة”، في بيانه، أن 15 مدنيًا و42 من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات، لافتًا إلى أن 2496 محتجًا اعتقلوا في الخرطوم.