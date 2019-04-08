الان تتابع مقتل 7 أشخاص خلال يومين في احتجاجات بالسودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة، أمام البرلمان، اليوم الإثنين، إن ستة أشخاص قتلوا في العاصمة “الخرطوم” خلال احتجاجات على مدى يومي السبت والأحد بينما قتل شخص آخر في إقليم دارفور بغرب البلاد.
وأضاف “جمعة”، في بيانه، أن 15 مدنيًا و42 من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات، لافتًا إلى أن 2496 محتجًا اعتقلوا في الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 أشخاص خلال يومين في احتجاجات بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.