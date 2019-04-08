ترامب: أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات “الإرهابية” الأجنبية، بحسب ما أعلن، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد “ترامب”، في بيان أن هذه الخطوة “غير المسبوقة” تؤكد حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم”، مضيفًا أن هذا الإجراء يسمح بزيادة “الضغط” على إيران.