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قوى سودانية معارضة تفوض الجيش لاستلام السلطة

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

دعا “تحالف الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات في السودان، الإثنين، إلى تواصل مباشر مع قيادة القوات المسلحة من أجل تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة”.

وتضمن البيان الذي تلاه أحد قادة التحالف عمر الدقير خارج مبنى القيادة العامة للجيش، حيث يعتصم متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس عمر البشير منذ ثلاثة أيام، “دعوة القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي”، عبر التواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة الى حكومة انتقالية”.

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