هوك: الحرس الثوري هو أداة إيران الدموية في الخارج

قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك، إن الحرس الثوري الإيراني يهدد القوات الأمريكية منذ إنشائه.
وأضاف، في تصريحات اليوم الإثنين، 08/نيسان/2019: الحرس الثوري كان أداة النظام منذ أيام الخميني.
ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن الحرس الثوري أداة النظام الإيراني الدموية في الخارج.
وتابع: بعد حرمان الحرس الثوري من مصادر تمويله سيكون من الصعب عليه ممارسة مهامه التخريبية.
وفي وقت سابق قالت واشنطن إنها تتخذ كل الإجراءات لحماية جنودها من ردة فعل طهران على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
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