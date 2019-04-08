شكرا لقرائتكم خبر عن ماي في باريس وبرلين غداً لبحث محادثات «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (باريس، برلين)

أعلن مسؤول رئاسي اليوم (الاثنين) أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لبحث محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قصر الإليزيه غدا (الثلاثاء).

وكان مسؤول ألماني قال في وقت سابق إن ماي ستسافر إلى برلين غدا للقاء المستشارة أنغيلا ميركل.

وقال شتيفن سايبرت المتحدث باسم ميركل «هناك أسباب وجيهة للنقاش بينما تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأعضائه الـ27 وضعا صعبا وشاقا».

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وكانت تيريزا ماي طلبت من قادة الاتحاد الأوروبي إرجاء «بريكست» مجددا حتى 30 يونيو، مع إمكانية الانسحاب قبل ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وسيعقد مجلس أوروبي استثنائي مخصص لـ«بريكست» الأربعاء لدراسة هذا الطلب الذي ينبغي أن توافق عليه بالإجماع الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد ليدخل حيز التنفيذ.

وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية للتوصل إلى تسوية مع المعارضة حول بريكست الذي كان مقررا في 29 مارس ثم أرجىء إلى 12 أبريل.