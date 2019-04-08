شكرا لقرائتكم بومبيو: لن نتحمل استمرار صعود حزب الله في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إننا أبلغنا المسؤولين في بيروت أننا لن نتحمل استمرار صعود حزب الله في لبنان وهو ليس حركة سياسية بل جماعة مسلحة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، حيث قال بومبيو إن الحرس الثوري يدعم ميليشيات حزب الله في لبنان، معتبراً أن الحرس الثوري الإيراني قام منذ تأسيسه ببث الرعب والفوضى في العالم.
وأكد إن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيراً إلى أن الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية في بيروت.
وأشار بومبيو إلى أنهم سيعاملون الحرس الثوري الإيراني مثل ميليشيات حماس وحزب الله وحركة الجهاد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن عمليات اغتيال وقتل في جميع أرجاء العالم كما يقوم بدعم الإرهاب في العراق ولبنان و سوريا.
كما أشار إلى أن الحرس الثوري يقمع الشعب الإيراني باسم النظام وينهب ويبدد ثروات الشعب الإيراني.
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