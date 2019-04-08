شكرا لقرائتكم اليماني: لا نقبل بالفشل كخيار يفرضه الحوثي بالحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، على أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي مطالبان بممارسة المزيد من الضغط على الطرف الحوثي للانصياع وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية المجتمع الدولي.

وقال اليماني، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن الحكومةَ اليمنية لا تقبل بالفشل كخيار تفرضه ميليشيات الحوثي في الحديدة.

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هذا وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة اليمنية، خصوصاً ما يتعلق بتنصل ميليشيات الحوثي من تنفيذ مخرجات ستوكهولم ورفضهم البدء بإنجاز خطوات بناء الثقة المتعلقة بالانسحاب وإطلاق المعتقلين.

يأتي ذلك فيما أرجأ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس زيارته إلى صنعاء للمرة الثانية خلال يومين لأسبابٍ لوجستية، بحسب مصادر مقربة من مكتبه. زيارة غريفثس تهدف إلى التباحث مع قيادات حوثية حول الترتيبات الأخيرة الخاصة بآلية تنفيذ المرحلة الأولى بشأن إعادة الانتشار بمدينة الحديدة وموانئها.

وسيبحث غريفثس مسألة الدفع بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، في ظل مطالبات حقوقية مستمرة بضرورة العمل على حل هذا الملف الإنساني.