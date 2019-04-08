شكرا لقرائتكم بومبيو يدعو المصارف الأجنبية لمقاطعة الحرس الثوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، كل "الشركات والمصارف حول العالم" من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، بعيد إدراجه من قبل واشنطن على لائحة المنظمات "الإرهابية".

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي في ​واشنطن إن "الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة تقضي بالتأكّد من أن كل المؤسسات التي يقومون بعمليات مالية معها، ليست على أي علاقة مادية بالحرس الثوري الإيراني"، معتبراً أن النظام الإيراني "لا يدعم الإرهاب فحسب (...) بل هو نفسه متورط بأعمال إرهاب".

وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد ترمب في بيان أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" تؤكد "حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم"، مضيفاً أن هذا الإجراء يسمح بزيادة "الضغط" على إيران.

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إلى ذلك، قال بومبيو "إننا أبلغنا المسؤولين في بيروت أننا لن نتحمل استمرار صعود حزب الله في لبنان وهو ليس حركة سياسية بل جماعة مسلحة".

وأضاف الوزير الأميركي أن الحرس الثوري يدعم ميليشيات حزب الله​ في ​لبنان​، معتبراً أن ​الحرس الثوري الإيراني​ قام منذ تأسيسه ببث الرعب والفوضى في العالم.

واعتبر أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على ​سياسة​ ​إيران​ بدعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيراً إلى أن الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد ​القوات الأميركية​ في ​بيروت​.

وأشار بومبيو إلى أن بلاده ستعامل الحرس الثوري الإيراني مثل ميليشيات حماس وحزب الله وحركة الجهاد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن عمليات اغتيال وقتل في ​جميع أرجاء العالم​ كما يقوم بدعم الإرهاب في ​العراق​ ولبنان وسوريا​.

وذكر أن الحرس الثوري يقمع الشعب الإيراني باسم النظام وينهب ويبدد ثروات الشعب الإيراني.