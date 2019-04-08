رئيس الوزراء الياباني يزور الولايات المتحدة وفرنسا

اسماء السيد - طوكيو: أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين أنه سيزور الولايات المتحدة وكندا وفرنسا هذا الشهر قبل استضافة بلاده قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق هذا العام.
ومن المقرر أن تشمل الجولة التي تستمر من 22 حتى 29 أبريل توقفا في كل من إيطاليا وبلجيكا وسلوفاكيا، بحسب ما أفاد مسؤول من وزارة الخارجية.
وتأتي الجولة قبيل محادثات تجارية منتظرة منذ وقت طويل بين واشنطن وطوكيو في وقت يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق ثنائي ويهدد بفرض رسوم جمركية على صادرات السيارات.
وتأتي الزيارة إلى فرنسا في فترة حساسة إذ يقبع رئيس شركة نيسان السابق الذي يحمل الجنسية الفرنسية كارلوس غصن خلف القضبان في طوكيو. وقد أعيد توقيفه الأسبوع الماضي بعدما خرج بكفالة بينما يواجه عدة اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات مالية.
وقال آبي إن الجولة تهدف إلى "التأكيد على التعاون عن قرب من أجل إنجاح قمة مجموعة العشرين في أوساكا" التي ستنعقد بتاريخ 28 و29 يونيو.
ويتوقع أن يزور ترامب اليابان في مايو ليصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبي يلتقي إمبراطورها الجديد ناروهيتو الذي سيتولى العرش رسميا في الأول من مايو.
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