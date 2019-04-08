تعتزم إسرائيل شرائها.. 13 معلومة عن طائرة "بوينج KC-46"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن من المتوقع أن تقدم إسرائيل طلبًا إلى الإدارة الأمريكية في الأيام المقبلة؛ لشراء طائرات من نوع "بوينج KC-46" القادرة على تزويد 3 مقاتلات بالوقود جوا في الوقت نفسه، وكذلك على حمل العشرات من الجنود إضافة إلى أنظمة متقدمة لنشاطات عملياتية.

وذكرت الهيئة أن شراء هذه الطائرات سيؤدي إلى تعزيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي الهجومية بشكل كبير، مع التركيز على العمل في مناطق بعيدة مثل إيران، وترصد "الوطن" أبرز مواصفات تلك الطائرة:

- طائرة "بوينج KC-46".

- هي طائرة عسكرية صممت لنقل المعدات العسكرية وللتزويد بالوقود جوا.

- طورت من طائرة "بوينج 767".

- سنة الصنع: 2003.

- بلد الأصل: الولايات المتحدة الأمريكية

- قادرة على الطيران بشكل جيد في حالات الطقس الصعبة.

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- طائرة مقاومة للهجمات الكيميائية والبيولوجية.

- بإمكانها حمل عشرات المقاتلين.

- تحمل أجهزة متقدمة لاستعمالها في الحالات الهجومية.

- هي طائرة قادرة على تنفيذ جميع المهام خلال طيرانها في الجو لمدة لا تقل عن 10 ساعات.

- قادرة على حمل 94 طنًا من الوقود.

- يقدر ثمن كل طائرة بنحو 200 مليون دولار.

- يملك سلاح الجو الأمريكي 179 طائرة من هذا الطراز.