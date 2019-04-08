شكرا لقرائتكم خبر عن شادية ثابت تراهن على التصويت فى إمبابة: ستكون أعلى النسب تصويتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إنها تراهن على النسبة التصويتية لأهالي إمبابة، مشيرة إلي أنها ستكون الأعلي تصويتاً بين الدوائر الانتخابية الأخرى سواء في القاهرة أو باقي المحافظات، لاسيما وأن أهالي الدائرة تقدر أهمية المشاركة الفاعلة والدور الوطنى المنوط بهم.

وأضافت عضوه مجلس النواب في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنها وجدت أثناء جولاتها بشوارع إمبابة للتوعية بالاستفتاء وأهمية التعديلات الدستورية، تجاوبا شديدا ووطنية ليست بالغريبة على أهالي إمبابة، صاحبة السوابق الانتخابية التى تصاحبها أعلي نسب تصويتيه سواء في الانتخابات البرلمانية او الرئاسية.

وتابعت شادية ثابت، أن الجميع يريد تحقيق الأستقرار، والمزيد من المشروعات القومية والتنموية على أرض الواقع، متابعة: لن يتحقق ذلك إلا من خلال الاستقرار السياسي ونفاذ التعديلات الدستورية.

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