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حزب الوفد ينشر نماذج من توكيلات سعد زغلول تنشر لاول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لحزب الوفد نماذج من توكيلات الأمة التي جمعها الشعب في 1919 لزعيم الأمة سعد باشا زغلول ليكون المتحدث باسم الشعب لتحقيق الاستقلال التام للوطن، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى مئوية ثورة 1919 وتأسيس حزب الوفد.

وضمت هذه النماذج حسبما أكد الوفد التوكيلات والتي وصلت إلى أكثر من 3 ملايين من أصل 11 مليون وهو تعداد سكان مصر في ذلك الوقت، وجمعت جميع طبقات الشعب المصري.

يذكر أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بدأ الاحتفال بمئوية ذكرى ثورة 1919 وتأسيس حزب الوفد من يوم 9 مارس الماضي وتمتد حتي نهاية العام في كافة المحافظات .

 

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