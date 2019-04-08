شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مستقبل وطن بالقاهرة: التعديلات الدستورية وضعت أسسا لنهضة وانطلاق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد ماهر حامد، أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، إن هناك عمل جاد ودؤوب تقوم به جميع شياخات وأمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، من أجل شرح أهمية التعديلات الدستورية للمواطنين، مضيفًا أن التعديلات وضعت أسسا لنهضة وإنطلاق الدولة المصرية.

وأضاف "ماهر" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن أمانة القاهرة أقامت العديد من الندوات والفاعليات على الأرض في كافة مناطق القاهرة، ونشر اللافتات والبنرات من أجل تحفيز المواطنين في المشاركة، مشيرًا إلى أن حملات التوعية بأهمية المشاركة تأتي ثمارها بشكل كبير.

وتابع أمين تنظيم مستقبل وطن بالقاهرة أن التعديلات الدستورية لها دور كبير في استقرار الوطن ودفع عملية الإنتاج واستكمال مشروعات التنمية في كافة المجالات من صحة وتعليم وزراعة ونقل ومواصلات وبنية تحتية ومشروعات عملاقة.

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ولفت ماهر، إلى أن الزيادات التى حدثت في الفترة الماضية سواء بجعل الحد الأدنى للأجور بـ2000 جينه أو زيادة المعاشات بشكل كبير لم تكن لتحدث إلا في وجود الاستقرار الذي تشهده مصر وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية.