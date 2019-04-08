شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس "دينية البرلمان" يستقبل سفير أذربيجان لبحث سبل تطوير العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، اليوم الاثنين، السفير تورال رضاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى مصر، وذلك بمقر اللجنة، وشارك وفد من سفارة أذربيجان فى القاهرة، ورئيس الجالية الأذربيجانية فى مصر.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون البرلمانى بين مصر وأذربيجان، وسبل توطيد العلاقات بين البلدين، ورحب الدكتور أسامة العبد, رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، بالسفير الأذربيجانى بالقاهرة باعتبار، مؤكدا أن مصر وأذربيجان تربطهما علاقات تاريخية ووطيدة، وأنه يعتبر لقاء اليوم بداية لتفعيل دور جمعية الصداقة، ليكون هناك تعاون برلمانى، وتعاون على صعيد المجالات والمستويات المختلفة.

وأكد السفير الأذربيجانى وممثلو السفارة، سعادتهم بالتواجد فى مصر واعتبارها بلدهم الثانى، وشددوا على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات سياسيا وثقافيا واقتصاديا وبرلمانيا،

كما طالب وفد سفارة أذربيجان بسرعة إقرار قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن دخول البلدين بدون تأشيرة مسبقة للعاملين بالقطاع الدبلوماسى للبلدين، وأن تكون تلك الاتفاقية تمهيدا لرفع التأشيرة بين البلدين على المستوى الشعبى للمواطنين فى الدولتين.

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ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد للسفير الأذربيجانى، أنه تم الانتهاء من مناقشة الاتفاقية فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووافقت عليها اللجنة وقامت بإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس لمناقشتها فى أقرب وقت.



















