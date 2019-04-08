شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى: نشكر محافظ بورسعيد لتمليك الشباب بمشروع الـ58 مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عن خالص الشكر والتقدير لشباب مشروع الـ58 مصنع علي شعورهم الطيب وتقديرهم المجهودات المبذولة لخدمة أبناء بورسعيد، كما تقدمت بالشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على الاستجابة لطلبها في تملك المصانع الخاصة بمشروع الـ58 مصنع للشباب.

وأكدت "المصري" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو أول رئيس يهتم بالشباب ونحن جميعا نعمل طبقا لتوجهاته، لافتة إنها ستظل داعمة لشباب مشروع الـ58 مصنع حتي تصبح تجربة رائدة في مصر والوطن العربي، كما أبدت النائبة تطلعها الي ان يكون هناك الكثير من المجمعات الصناعية لشباب بورسعيد.

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وقالت النائبة، أن تملك الشباب لمشروعاتهم ياتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ورعاية الشباب في رياده الاعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مطالبة اللواء عادل الغضبان، بمزيد من الدعم للشباب، مشيرة إلى حرصها على التعاون في ملف دعم الشباب والمشروعات الصناعية.