شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طاقة النواب: مظاهرات حب الرئيس بأمريكا دليل على ثقة العالم فى سياسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأشار " طلعت السويدى " فى بيان له اصدره اليوم، إلى أن قيام السيارات التي تجوب محيط البيت الأبيض والعديد من الميادين في واشنطن، لتعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإضافة إلي ظهور مئات الملصقات واللافتات التى ترحب بالرئيس، لفت نظر الأمريكيين إلى حجم الحفاوة الضخمة الذى يحظى بها الرئيس حتى قبل وصوله أمريكا.

ولفت رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن هذه الاحتفالات إنما هو دليل أيضا على المكانة الكبيرة التى يحظى بها الرئيس السيسى داخل قلوب وعقول كل المصريين والعرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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وووجه النائب طلعت السويدى تحية قلبية لكل المصريين والعرب الذين حرصوا على تنظيم مظاهرات الحب التى تشهدها واشنطن حاليا وقبل عدة أيام وهو مايؤكد عن مدى حبهم وارتباطهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أنقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط أهل الشر، والجماعات الظلامية التى كانت تريد تقسيم الدول ونشر روح العداء والكراهية بين أبن الوطن الواحد.

تجدر الإشارة الى أن وفد الدبلوماسية الشعبية سوف ينظم وقفة ترحيب امام مقر إقامة الرئيس السيسي في" بلير هاوس" بواشنطن صباح غد الثلاثاء أمام مقر البيت الابيض بالإعلام واللافتات والصور تعبيراً عن مدى حبهم وترحيبهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتحظى الزيارة المرتقبة التى سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى واشنطن غدا الثلاثاء باهتمام واسع لدى وسائل الإعلام خاصة إنها تأتى وسط حالة من الحراك السياسى التى تشهدها المنطقة العربية.