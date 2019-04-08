شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة لـ"مستقبل وطن" فى المحافظات حول أهمية التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن بالمحافظات حول التعديلات الدستورية، وأهميتها وتوضيح المكتسبات منها للرأى العام، من خلال مؤتمرات جماهيرية وندوات ثقافية، ولقاءات مع القيادات الجماهيرية فى قطاعات الجمهورية.

فى محافظة القاهرة، نظمت أمانة الحزب، ندوتين حول أهمية التعديلات الدستورية بجامعة بدر القاهرة الجديدة، مركز شباب الجمالية، فضلًا عن تنظيم إحتفالية لتكريم عدد من الأمهات المثاليات وتوزيع رحلات عمرة بمقر الإدارة التعليمية بالسيدة زينب، وكذا تنظيم جولة ميدانية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمنطقة الزيتون.

وفى محافظة الجيزة، نظمت أمانة الحزب عدة ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ببولاق الدكرور، الواحات، كرداسة، وأطفيح.

وفى محافظة القليوبية، نظمت أمانة الحزب ندوتين حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقريتى نوى بمركز القناطر الخيرية، الجبل الأصفر بمركز الخانكة، فضلاص عن تنظيم احتفالية بيوم اليتيم بإحدى القاعات الخاصة بمركز طوخ.

وفى محافظة الغربية، نظمت أمانة الحزب، ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشركة بتروجاس بمركز طنطا.

وفى محافظة مطروح، نظمت أمانة الحزب مؤتمر حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة سيدى برانى بمشاركة بعض قيادات الحزب.

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وفى محافظة الدقهلية، نظمت أمانة الحزب مؤتمر حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر نادى الحوار بمدينة المنصورة.

وفى محافظة الإسكندرية نظمت أمانة الحزب، مؤتمر حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بإحدى القاعات بميناء الإسكندرية.

وفى محافظة البحيرة، نظمت أمانة الحزب ندوتين ثقافيتين حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بإحدى القاعات بقاعة الفيروز بمركز حوش عيسى، شارع السوق بمركز أبو حمص.

وفى محافظة المنيا، نظمت أمانة الحزب عدة مؤتمرات جماهيرية بقاعة حورس مركز مغاغة، قرية تانته ملوى مركز ملوى، بجوار مركز مدينة سمالوط، فضلًا عن اضطلاع علاء حسنين عضو مجلس النواب السابق، بتنظيم احتفالية لتأييد التعديلات الدستورية بقاعة شهرزاد بمدينة دير مواس تخللها تكريم عدد من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم، وكذا تكريم بعض شركاء الوطن من الإخوة الأقباك بمشاركة حوالى 2000 شخص من الشخصيات العامة والأهالى أبرزهم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق.

وفى محافظة أسيوط، نظمت أمانة الحزب، عدة ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على الدستور بمراكز شباب "الفتح،ساحل سليم، أبنوب"، فضلًا عن تنظيم مؤتمر بإحدى القاعات الخاصة بمركز القوصية.

وفى محافظة الوادى الجديد، نظمت أمانة الحزب ندوتين حول أهمية التعديلات الدستورية بقرية الكفاح مركز الفرافرة، مقر جمعية تنمية المجتمع بقرية المعصرة بمركز الداخلة.