وزير الري: 50% من سكان العالم يعانون من ندرة المياه

كتب: محمد أبو عمرة
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، إن أكثر من 50% من سكان العالم يُعانون من نُدرة المياه، كما أن ثلثي أنهار العالم العابرة للحدود ليس لها إدارة تشاركية بين الدول المارة بها.
وأضاف أنه يجب النظر للتحديات المائية كفرص لابد من استغلالها لتحقيق التعاون والتكامل والتفاهم الإقليمي بين الدول لتحقيق المنافع المشتركة.
جاء ذلك من خلال مشاركته في فعاليات أسبوع بيروت السابع للمياه، والذي يعقد خلال الفترة من 8-10 أبريل 2019 بعنوان "مساهمات البحر المتوسط في أجندة 2030...
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