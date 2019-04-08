غدا.. "تشريعية النواب" تناقش تقرير جلسات مناقشات تعديل الدستور

كتب: ولاء نعمة الله تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، غدا في قاعة مجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير المبدئي الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية مؤخرا، ويتضمن حصاد جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بمشاركة الجهات والقوى السياسية والمنظمات والاتحادات العمالية. وقال إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان وعضو اللجنة الفرعية لـ"الوطن"، إنّ اللجنة تواصل عملها...

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