محافظ الجيزة: 11 مايو بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/2019 للشهادات، وصفوف النقل بجميع المراحل، حيث تبدأ الامتحانات يوم 2/5 وتنتهى يوم 16/5.

وقال المحافظ، أن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ورياضى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى، تبدأ يوم 11/5 وتستمر حتى يوم 16/5 والصف الاول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى، تبدأ فى يوم 4/5 حتى يوم 9/5.

أما امتحانات الصف الخامس و السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد من يوم 7/5 وحتى يوم 9/5 والصف الثانى الثانوى العام...